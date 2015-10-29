Усадьбу Пашкова на Чистопрудном бульваре отреставрируют

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Усадьбу С.И. Пашкова, расположенную по адресу: Чистопрудный бульвар, дом 12, корпус 7а, отреставрируют и приспособят для современного использования. Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК).

В 1811 году в этом доме родилась поэтесса Евдокия Сушкова (Ростопчина), а в 1831-м усадьбу посещали Александр Пушкин с супругой Натальей Николаевной. Общая площадь здания составляет 376 квадратных метров. Земельный участок, где расположен дом, планируется выставить на аукцион.

"Поскольку здание является выявленным объектом культурного наследия, площадь объекта после реставрации будет определена в соответствии с заключением департамента культурного наследия", – сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Предполагается, что усадьбу не только отреставрируют, но и приспособят для современного использования "в целях социального обслуживания населения".

В составе объекта могут быть расположены учреждения банковской и страховой деятельности, делового управления, культурного развития, здравоохранения и так далее. Работы по озеленению и благоустройству территории инвестор выполнит за свой счет.

Как отметили в Москомстройинвесте, проект реставрации будет направлен Совету депутатов муниципального округа для согласования.

Ранее было принято решение о реставрации здания театрального института имени Щукина в Большом Николопесковском переулке. Общая площадь здания составляет чуть больше 1 тысячи квадратных метров, оно является объектом культурного наследия.

Этот дом неоднократно посещал поэт Александр Пушкин, в с 1836 по 1839 годы здесь жил декабрист Михаил Орлов.