Один из самых необычных храмов открылся в Новой Москве после реставрации

Собор Святой Троицы Князе-Владимирского женского монастыря в Новой Москве открылся после реставрации, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Храм, расположенный в селе Филимонки, является одним из самых необычных по архитектуре комплексов: в нем сочетаются черты древнерусского, византийского и романского зодчества. Колокольня построена в стиле русской готики.

Фото: Агентство "Москва"

Собор Святой Троицы был построен в XIX веке по приказу князя Владимира Святополк-Четвертинского, который в то время был хозяином Филимонок. Женская обитель, где расположен храм, появилась в память о чудесном спасении царской семьи в 1888 году.

Императорский поезд, направлявшийся с Александром III и его на отдых, потерпел крушение около станции Борки. Погибло 19 человек. Вагон-столовая, где находились царь и его семья, был изуродован до неузнаваемости, но все члены царской семьи остались живы.

В советское время Троицкий храм сильно пострадал: алтарь, купол, стены, арки оказались разрушенными. Реставрация началась в 2007 году, работы по восстановлению профинансировало Минкультуры России.