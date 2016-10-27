Реставрация Новодевичьего монастыря завершится к 2023 году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Все работы по реконструкции комплекса Новодевичьего монастыря планируется завершить к 2023 году. Соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на интернет-портале правовой информации.

Так, реставрация исторических зданий монастыря намечена на 2016-2022 годы. До 2018 года будет разработан документ об управлении объектом, который передадут в ЮНЕСКО. В период с 2017 по 2019 год пройдет работа над концепцией развития ансамбля. Благоустройство прилегающей территории продлится до 2023 года.

В рамках благоустройства ликвидируют стихийную парковку туристических автобусов у стен монастыря, внутри снесут все временные объекты. Вблизи создадут экспозиционно-выставочный музейный центр, который станет структурным подразделением Государственного исторического музея. Также по соседству появится служебная парковка.

Все работы проведут на средства из федерального бюджета, которые планируется выделять ежегодно. Сумма субсидии не сообщается.

Ранее замминистра культуры РФ Николай Малаков заявил, что реставрация должна завершиться в 2019 году. По его словам, общий объем финансирования составляет 5,2 миллиарда рублей, из них на тот момент было освоено уже 1,5 миллиарда рублей.

Реставрация Новодевичьего монастыря, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, началась в 2012 году. Два года заняла подготовка проектной документации. В 2024 году монастырь отметит свое 500-летие.