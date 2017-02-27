Форма поиска по сайту

27 февраля 2017, 10:33

Культура

ГЭС-2 отреставрируют под музей

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Здание электростанции ГЭС-2 отреставрируют под музей, сообщает Стройкомплекс Москвы. Инвесторы уже начинают предварительные работы.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов назвал идею приспособления здания промышленной архитектуры под музей современного искусства очень интересной. По его словам, это первая городская электрическая станция московского трамвая.

Старейшую московскую электростанцию ГЭС-2 на Болотной набережной, построенную в 1907 году, превратят в музейно-образовательный комплекс современного искусства.

ГЭС-2 на Болотной набережной – памятник промышленной архитектуры. После реконструкции часть территории отдадут под художественные галереи. На ГЭС-2 появятся общедоступная библиотека, книжный магазин, кафе, а также аудитория на 350 мест для проведения разноформатных событий. Новый комплекс заработает к 2018 году.

