Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Здание электростанции ГЭС-2 отреставрируют под музей, сообщает Стройкомплекс Москвы. Инвесторы уже начинают предварительные работы.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов назвал идею приспособления здания промышленной архитектуры под музей современного искусства очень интересной. По его словам, это первая городская электрическая станция московского трамвая.