На Мясницкой отреставрировали первый этаж знаменитого "Чайного дома"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Первый этаж знаменитого "Чайного магазина Перлова" на Мясницкой улице отреставрирован. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия Москвы.

Работы включали в себя реставрацию штукатурного слоя главного фасада, окраску фасада, реставрацию позолоченных штукатурных декоративных фрагментов дверного портала, расчистку и покрытие оконных рам первого этажа тонированным лаком.

Также была произведена расчистка и полировка мраморных декоративных фрагментов дверного портала и реставрация белокаменного цоколя.

Работы по сохранению фасадов "Чайного магазина" на уровне первого этажа были проведены в рамках реализации программы "Благоустройство улиц и городских общественных пространств "Моя улица" на 2015-2018 годы.

"Чайный дом" – жилой дом и чайный магазин, построенный в 1890-1893 годы Романом Клейном для основателя чайной компании "Перлов и сыновья" Сергея Перлова. В 1896 году фасад здания и интерьеры магазина на первом этаже переоформлены Карлом Гиппиусом в "китайском" стиле.

В этом магазине всегда можно было найти самые редкие сорта чая. А в 50-х годах это было единственное место, где можно было купить кофе. Поэтому очередь в магазин москвичи занимали ночью. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.