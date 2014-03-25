В этом году 30 объектов выставят на аукцион по программе рубль за метр

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2014 году московские власти планируют выставить на аукцион по программе "1 рубль за 1 квадратный метр" 30 объектов культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии. По этой программе уже сдано в аренду 12 памятников. Кроме того, в 2013 году появились первые результаты реализации программы: в аренду были сданы "Дом Муравьева-Апостола" на Старой Басманной и "Дом с кариатидами" в Печатниковом переулке.

Всего на реставрацию объектов культурного наследия столичные власти выделили в этом году 7,8 миллиардов рублей. Как сообщил во вторник на заседании правительства Москвы Сергей Собянин, в планах - отреставрировать около 200 памятников. Отреставрированы будут, в том числе, Дом культуры имени Русакова на Стромынке (театр Романа Виктюка), дом Тургенева на Остоженке, кинотеатр "Художественный", историческое здание ресторана "Эрмитаж" (театра "Школа современной пьесы").

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

На деньги частных инвесторов в 2014 году будут отреставрированы торговое здание Шереметьевского подворья с гостиницей на Никольской, Доходный дом 1880 года на Пятницкой, Жилой дом на Остоженке, Жилой дом Щапова на Бауманской, Дом Орлова-Денисова на Большой Лубянке и другие. Работы также будут проведены в девяти столичных храмах и церквях – на эти цели религиозным организациям город выделил 150 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию начала Первой мировой войны, будут отремонтированы памятники героям военных действий. В частности, отреставрируют Мемориальную стену, обелиск "Павшим за свободу и независимость Родины", надгробие Брусилова на Новодевичьем кладбище.

В 2013 году реставрацию проводили на 332 объектах культурного наследия (что в полтора раза больше, чем в 2012 году). На 198 из них работы уже завершены, на 134 работы продолжатся в 2014 году. Объемы инвестиций в реставрацию памятников в 2013 году достигли 17, 8 миллиардов рублей, 48 процентов которых были предоставлены частными инвесторами. Так, частными инвесторами реставрационные работы проводились на 133 памятниках. Отреставрированы 35 культурных памятника.

Также были завершены работы на объектах так называемого "реставрационного долгостроя". Реставрационные работы были завершены на 112 объектах, в том числе в Доме Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной.

Объем финансирования реставрационных работ за счет средств федерального бюджета в прошлом году составил 3,4 миллиарда рублей. Реставрация проводилась на 63 объектах, работы были завершены на 51 объекте.

Лауреаты конкурса "Московская реставрация - 2013"

Кроме того, в прошлом году проводились работы на 511 исторических зданиях, расположенных на 29 центральных улицах города Москвы. Завершены фасадные работы на всех 54 объектах культурного наследия. Все памятники, расположенные на пешеходных зонах города Москвы, были приведены в порядок.

В 2013 году были отремонтированы 16 произведений монументального искусства. В том числе, Памятник сотрудникам внутренних дел, солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга, Стела «Вечная слава героям-войковцам», бюст Маяковского и другие.

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Кроме того, с 3 по 5 октября 2013 года в Москве прошла международная выставка по охране, реставрации и приспособлению под современное использование объектов культурного наследия. Участие в выставке приняли более 100 компаний из России, Германии, Италии, Франции и Польши.

В 2013 году также состоялся профессиональный конкурс на лучшие проекты в области реставрации и приспособления объектов культурного наследия "Московская реставрация - 2013". А в сентябре 2013 года было учреждено звание "Почетный реставратор города Москвы". Почетное награждение пяти лауреатов премии состоялось 4 марта 2014 года.