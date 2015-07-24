Белокаменные скульптуры львов на Тверской отреставрируют

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Шесть белокаменных скульптур львов, установленных на ограде перед Музеем современной истории России на Тверская улице, будут отреставрированы. Об этом сообщает Агентство "Москва" на источник в Мосгорнаследии.

Скульптуры львов, которых в народе еще называют "котиками", находятся в аварийном состоянии. Для их сохранения необходимо срочно провести работы по консервации и реставрации. Чем и займутся в ближайшие месяцы художники-реставраторы по каменной скульптуре.

Завершить реставрационные работы планируется в октябре текущего года.

Музей современной истории России является музеем федерального значения. Он располагается в старинной усадьбе, принадлежавшей M.М. Хераскову. Впоследствии она была приобретена Л.К.Разумовским. После его смерти особняк был продан Английскому клубу.

"Москва в цифрах": Горельеф на ВДНХ

Здание является памятником архитектуры позднего классицизма конца XVIII века. Классический фасад, охраняемый львами, остается единственным на всей улице, который не подвергся искажению поздними перестройками.

В фондах и экспозициях музея отражены важнейшие события и явления, определившие развитие российского общества и государства за полтора века, со второй половины XIX века по сегодняшний день.

Ранее m24.ru сообщало, что открытие Мясницкой улицы после реставрационных работ запланировано ко Дню города. Об этом сообщил заммэра во вопросам ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

"Ко Дню города откроем. Москвичам подарок будет. До Дня города обязательно москвичи пойдут, будут радоваться красотам этой улицы", – сказал Бирюков.

Работы на Мясницкой выполняются по примеру Пятницкой, Маросейки и Покровки. Так, вместо четырех полос для движения транспорта останутся две. На тротуаре с четной стороны оборудуют велодорожку, появится комфортная пешеходная зона и удобные парковочные карманы.

Тротуары будут вымощены гранитной плиткой. Ремонт также затронет 26 фасадов домов, на которых установят архитектурную подсветку. На улице появятся 150 фонарей и 400 скамеек, урн и цветочных вазонов.