Завершена реставрация колокольни Заиконоспасского монастыря

В Москве завершили реставрацию колокольни Заиконоспасского монастыря на Никольской улице. Итоги работ журналистам представил глава департамента культурного наследия Александр Кибовский.

Реставрацию начали в июле 2014 года. В ходе работ был отреставрирован цоколь колокольни из гранитного камня, укреплена кирпичная кладка, воссозданы утраченные элементы декора и восстановлены лепные элементы, а также отреставрированы и укреплены каменные колонны на кронштейнах.

Инвестором и исполнителем работ выступило "РСК Возрождение". Объем вложений составил 27 миллионов рублей.

По словам главы компании Андрея Ивлиева, работы выполняли лучшие специалисты компании. "Отношение власти к Москве изменилось - появляются пешеходные зоны, восстанавливаются памятники, и мы не могли остаться в стороне," - отметил Ивлиев.

В свою очередь Александр Кибовский сообщил, что сегодня в Москве реставрационные работы ведутся на 300 объектах, 70 объектов уже приняты.

По словам главы департамента, объем инвестиций на реставрационные работы в этом году составил 18 миллиардов рублей, при этом половину инвестиций составили средства частных инвесторов.

"В этом году закончатся общие реставрационные работы в театре Виктюка, потом последуют работы по адаптации здания. Также завершается ремонтных работы ДК Мельникова на Стромынке", - добавил Кибовский.

История вопроса Колокольня Заиконоспасского монастыря, расположенного на Никольской улице, является объектом культурного наследия и входит в состав ансамбля "Заиконоспасский монастырь - Славяно-греко-латинская академия". Заиконоспасский монастырь, основанный Борисом Годуновым в 1600 году, является одним из исторических центров русского просвещения. В 1665 году по указанию царя Алексея Михайловича при монастыре была открыта первая Спасская школа. После основания Московского университета она превратилась в Высшую богословскую школу и стала называться Славяно-греко-латинской академией. Колокольня Заиконоспасского монастыря, расположенного на Никольской улице, является объектом культурного наследия и входит в состав ансамбля "Заиконоспасский монастырь - Славяно-греко-латинская академия". Заиконоспасский монастырь, основанный Борисом Годуновым в 1600 году, является одним из исторических центров русского просвещения. В 1665 году по указанию царя Алексея Михайловича при монастыре была открыта первая Спасская школа. После основания Московского университета она превратилась в Высшую богословскую школу и стала называться Славяно-греко-латинской академией. Колокольня была разрушена во время бомбежек Москвы в 1941 году. С 2009 по 2011 годы были восстановлены верхние ярусы.



Летом 2014 года также началась реставрация колокольни Новодевичьего монастыря и построенной в середине XIX века церкви Рождества Богородицы на Кулишках, которая расположена на Солянке.

Напомним, на реставрацию объектов культурного наследия столичные власти выделили в этом году 7,8 миллиардов рублей.

Отреставрированы будут, в том числе, дом Тургенева на Остоженке, кинотеатр "Художественный", историческое здание ресторана "Эрмитаж" (театра "Школа современной пьесы"). Работы также будут проведены в девяти столичных храмах и церквях - на эти цели религиозным организациям город выделил 150 миллионов рублей.

В прошлом году в столице велась реставрация 332 объектов культурного наследия.

В с 2012 года в Москве действует программа реставрация объектов культурного наследия религиозного назначения за счет собственных средств религиозных организаций, пожертвований и средств бюджета города Москвы. В 2012 году работы проводились на 15 объектах, в 2013 году – на 10 объектах.

Прямое бюджетное финансирование выделяется на реставрацию особо значимых памятников архитектуры религиозного назначения.