В Москве отреставрируют дом Павлова и ансамбль Мариинского приюта

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент культурного наследия Москвы согласовал проекты документации по сохранению двух объектов культурного наследия, сообщается на сайте ведомства.

Так, планируется отреставрировать жилой дом Павлова, расположенный по адресу 1-й Коптельский переулок, дом 24, строение 1.

Двухэтажный деревянный дом с плоскими пилястрами был построен в середине XIX века. Тогда он принадлежал купчихе Богдановой. В 1912 году позади дома был построен еще один жилой дом с колоннами по проекту архитектора Мазырина.

Также Мосгорнаследие одобрило проект реставрации ансамбля Мариинского приюта Братолюбивого общества снабжения неимущих квартирами, расположенного по адресу Протоповский переулок, дом 19, строение 6. Здание было построено в конце XIX - начале XX века по проекту архитекторов Машкова, Ланкау, Курдюков.