В "Сокольниках" устроят музей парка

"Краснодарский" домик в "Сокольниках" отреставрируют, после чего в этом здании разместят музей парка, сообщил M24.ru директор "Сокольников" Андрей Лапшин.

По его словам, реставрационные работы планируется начать в 2016 году. "В середине апреля начнется проектирование, в октябре-ноябре проект должен пройти согласование в Москомархитектуре", - пояснил собеседник.

Лапшин сказал, что главная цель реставрации – сохранить дом в его первозданном виде, со всеми конструктивными решениями. Объект построен на тросах, поэтому в ходе реставрационных работ, возможно, придется заменить тросовые конструкции.

В отремонтированном "Краснодарском домике" планируется разместить фотоэкспозицию, посвященную воспоминаниям людей, которые в разные времена гуляли в "Сокольниках". Для ее создания будут собраны фотографии москвичей, сделанные в разное время.

"Мы сейчас ведем переговоры с одним музейным комплексом на тему того, чтобы собрать различные артефакты, связанные с историей парка", - подчеркнул директор "Сокольников". По его словам, эти артефакты также планируется включить в экспозицию отреставрированного "Краснодарского" домика. Также там могут быть размещены каталоги Американской национальной выставки, которая прошла в Сокольниках в 1959 году, добавил Андрей Лапшин.

Собеседник также рассказал, что в июне 2015 года планируется запустить обновленную версию сайта парка, где большой раздел будет посвящен истории "Сокольников".

"Краснодарский" домик был привезен в Сокольники из Краснодарского края за две недели до Американской выставки 1959 года, в рамках выставки «Для тебя, советский человек!», на которую регионы РСФСР свезли свои главные достижения.

Авторы архитектурного проекта хотели показать, как замечательно советские граждане могут отдыхать на черноморском побережье. После выставки в "Краснодарском" домике, который многие называли шедевром конструктивизма, был устроен шахматно-шашечный клуб. Сейчас объект находится в аварийном состоянии.