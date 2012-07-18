Реставрация дворца в «Царицыно» обойдется почти в 200 млн рублей

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Департамент города Москвы по конкурентной политике объявил о поиске исполнителя госконтракта по реставрации Среднего дворца, так называемого Оперного дома, в «Царицыно». На работы планируется выделить 197 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

Исполнитель госконтракта должен будет отреставрировать фасады, кровлю и интерьеры дворца, воссоздать старинные печи. Кроме того, подрядчику предстоит сделать теплые полы, установить водосточные труды с обогревом и желоба, заменить систему отопления и канализации.

Работы должны быть выполнены в течение двух лет с момента подписания госконтракта. Заявки на участие в тендере принимаются до 9 августа. Планируется, что электронный аукцион состоится 20 августа 2012 года.

Средний дворец был построен архитектором Василием Баженовым в 1776-1778 годах. Он расположен на берегу Верхнего Царицынского пруда.

В настоящее время помещения дворца используются для музейных целей и проведения концертов.