В столице пройдет церемония награждения "Московская реставрация – 2015"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Во вторник, 1 декабря, состоится награждение лауреатов конкурса правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация – 2015". Торжественная церемония пройдет в Театре имени Моссовета.

Конкурс проводится в Москве уже пять лет. За четыре года в конкурсе реставраторов рассматривалось 240 заявок, 80 из них было награждено. Кроме того, в 2013 году мэр учредил звание "Почетный реставратор Москвы", которого уже удостоились 8 авторитетных профессионалов.

В конкурсе 2015 года участвует 68 заявок, поданных по 40 объектам, ремонтно-реставрационные работы на которых завершены в текущем году.

Победителей будут определять по шести разделам конкурса – "Объекты гражданской архитектуры", "Городские усадьбы", "Объекты промышленной архитектуры", "Объекты культового зодчества", "Объекты монументального искусства" "Объекты археологического наследия", а также по специальным премиям.

"В 2011 году мы ставили перед собой простую цель – показать, что отрасль есть, есть реставраторы и памятники, которые реставрируются. Нам важно было поддержать московскую школу реставраторов. За пять лет конкурс стал серьезным событием, это площадка, где реставраторы чувствуют себя единым сообществом, обмениваются опытом. А выигрывают от этого Москва и москвичи", – отметил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

За пять лет в центре Москвы отреставрировали 582 здания, а вместе с монументальными сооружениями и объектами исторического некрополя – это более 750 объектов. В 2015 году отреставрированы признанные архитектурные шедевры на улицах Варварка, Новая Басманная, Пятницкая, в Лиховом переулке и по другим адресам центра Москвы.

Колоссальная работа реставраторов проведена на входной группе ЦКПО им. Горького – памятнике советского неоклассицизма. К реставрационной работе активно подключились и частные инвесторы. Из 300 объектов, в которых реставрационные работы проходят в текущем году, более половины находятся в частной собственности и реставрируются с привлечением частных инвестиций.