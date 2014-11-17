Форма поиска по сайту

17 ноября 2014, 12:37

Культура

Колокольня Новоспасского монастыря будет отреставрирована

Фото: m24.ru

Власти объявили конкурс на реставрацию колокольни Новоспасского монастыря. Она относится к объекту культурного наследия федерального значения "Ансамбль Новоспасского монастыря. Колокольня, 1759-1785 гг., архитектор И. Жеребцов", сообщает пресс-служба стройкомплекса.

Колокольня располагается по адресу: Крестьянская площадь, дом 10, строение 1. Начальная цена контракта составляет около 26 миллионов рублей. Победитель станет известен 25 ноября.

Ранее руководитель департамента культурного наследия Александр Кибовский сообщил, что в ближайшие два года в столице планируется отреставрировать ряд знаковых церковных объектов. В их числе – колокольня Новоспасского монастыря и Черниговское подворье.

Отметим, что к осени 2016 года будут отреставрированы также четыре храма в Зарядье: Варвары, Максима Блаженного, Георгия на Псковской горе и Анны.

Кроме того, работы пройдут на двух колокольнях, построенных в 1829 году и в конце XVIII века. Они расположены на территории Патриаршего подворья на улице Варварка и Москворецкой набережной.

Отметим, что в столице отреставрируют еще 80 исторических зданий. По словам руководителя департамента культурного наследия Александра Кибовского, сейчас на реставрации находятся 157 объектов культурного наследия Москвы. Среди них - колокольня Заиконоспасского монастыря - одного из исторических центров русского просвещения.

А в прошлом году департамент культурного наследия отреставрировал 198 объектов, среди которых Золотоканительная фабрика на улице Станиславского. Расходы на реставрацию всех зданий составили около 17 миллиардов рублей. В этом году на реставрацию объектов культурного наследия выделили 7,8 миллиардов рублей.

Новоспасский монастырь был основан в 1490 году. Первый каменный собор Спаса Преображения построен был в 1494 году. Монастырь начал пользоваться царской благосклонностью и приобретать современный облик после прихода к власти рода Романовых, чья родовая усыпальница издавна находилась в Новоспасском монастыре.

Монастырь был закрыт в 1918 году, и в том же году на его территории был устроен концентрационный лагерь. Памятники монастыря были приписаны к музею Симонова монастыря. В 1920-е годы архитектором С. К. Родионовым была проведена реставрация построек монастыря.

Первая колокольня монастыря была сооружена в начале XVII века на средства Патриарха Филарета Никитича справа от Спасо-Преображенского собора близ церкви Знамения. Это была шатровая колокольня, на ней были устроены "часы боевые,
колокол боевой, да два колокола перечастных". Современная колокольня была заложена в царствование императрицы Елизаветы Петровны на восточной стороне ограды и построена в 1759-1785 гг.

