Колокольня Новоспасского монастыря будет отреставрирована

Фото: m24.ru

Власти объявили конкурс на реставрацию колокольни Новоспасского монастыря. Она относится к объекту культурного наследия федерального значения "Ансамбль Новоспасского монастыря. Колокольня, 1759-1785 гг., архитектор И. Жеребцов", сообщает пресс-служба стройкомплекса.

Колокольня располагается по адресу: Крестьянская площадь, дом 10, строение 1. Начальная цена контракта составляет около 26 миллионов рублей. Победитель станет известен 25 ноября.

Ранее руководитель департамента культурного наследия Александр Кибовский сообщил, что в ближайшие два года в столице планируется отреставрировать ряд знаковых церковных объектов. В их числе – колокольня Новоспасского монастыря и Черниговское подворье.

Отметим, что к осени 2016 года будут отреставрированы также четыре храма в Зарядье: Варвары, Максима Блаженного, Георгия на Псковской горе и Анны.

Кроме того, работы пройдут на двух колокольнях, построенных в 1829 году и в конце XVIII века. Они расположены на территории Патриаршего подворья на улице Варварка и Москворецкой набережной.

Отметим, что в столице отреставрируют еще 80 исторических зданий. По словам руководителя департамента культурного наследия Александра Кибовского, сейчас на реставрации находятся 157 объектов культурного наследия Москвы. Среди них - колокольня Заиконоспасского монастыря - одного из исторических центров русского просвещения.

А в прошлом году департамент культурного наследия отреставрировал 198 объектов, среди которых Золотоканительная фабрика на улице Станиславского. Расходы на реставрацию всех зданий составили около 17 миллиардов рублей. В этом году на реставрацию объектов культурного наследия выделили 7,8 миллиардов рублей.