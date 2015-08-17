Новая подсветка появится на 80 зданиях в центре столицы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На 81 здании Москвы в рамках программы "Моя улица" установят новую архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на и.о. руководителя столичного департамента топливно-энергетического хозяйства Михаила Балабанова.

"В рамках программы "Моя улица" департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы продолжает развитие единой светоцветовой среды исторической части города. В этом году 48 зданий на улице Большая Никитская и 33 на улице Мясницкая заиграют новыми красками в темное время суток. Эти улицы станут еще более привлекательными для вечерних прогулок москвичей и гостей столицы.

Каждое здание в центре столицы по своему уникально и, чтобы подчеркнуть особенность каждого, дизайнеры по свету взяли за основу теплый белый цвет. Для освещения фасадов будут применены несколько приемов, что позволит избежать "пересвета" и сделать подсветку более приятной для восприятия. Все светильники будут смонтированы и настроены таким образом, что лучи не попадут в окна домов и не помешают жителям", – рассказал Балабанов.

По его словам, в новой подсветке будут использоваться энергоэффективные светодиодные лампы, которые по сравнению со старыми потребляют на 25 процентов меньше электроэнергии.

Что благоустроят по программе "Моя улица"

Программа благоустройства "Моя улица" стартовала в мае 2015 года. На более чем 40 улицах работы должны завершить в сентябре. Новый облик обретут Новодевичья набережная, Большая Якиманка, Сретенка, улицы Большая и Малая Никитские и другие.

Цель программы - создать в городе благоприятную среду для пешеходов и велосипедистов. На столичных улицах отведут место для автомобилей, велосипедистов и пешеходов, отремонтируют тротуары и пешеходные дорожки, обустроят парковочные места, улучшат уличное освещение, установят урны и лавочки.

Также программа предусматривает создание удобной системы городской навигации, дополнительное озеленение, ремонт фасадов зданий и демонтаж избыточной и незаконной наружной рекламы.