Согласованы проекты реставрации двух памятников архитектуры XVIII века

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент культурного наследия согласовал проекты реставрации по двум памятникам архитектуры федерального значения в центре Москвы.

С 10 по 14 февраля были согласованы проект реставрации здания Басманной части на Новой Басманной и дома Разумовского на Воздвиженке. Оба эти здания были возведены в XVIII веке.

В частности, победитель открытого конкурса на реставрацию Басманной части был определен в августе 2012 года. На весь комплекс работ было выделено почти 24 миллиона рублей.

Басманная часть на территории бывшей Капитанской слободы была построена в 1782 году. С 1820 до 1917 года в нем располагалась полицейская часть. Здесь сидели под арестом писатель Владимир Короленко, поэт Владимир Маяковский, революционерка Инесса Арманд. Историческая планировка памятника были утрачены при реконструкции 1930-х годов.

Расположенный на углу Воздвиженки и Романова переулка дом Разумовского - памятник архитектуры зрелого классицизма, был построен в 1790-х годах для графа А. К. Разумовского. Здание представляет собой большой городской особняк с увенчанной куполом угловой полуротондой. После пожара 1812 дом утратил часть лепных деталей и приобрело черты стиля ампир.