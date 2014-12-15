Реставрация не повлияет на бой курантов в новогоднюю ночь

Фото:ТАСС/Михаил Фомичев

Спасскую башню Кремля скрыли строительными лесами, но москвичи услышат бой курантов на Новый год, сообщили M24.ru в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО).

Как ранее сообщал официальный представитель ФСО Сергей Девятов, Спасскую башню и Кремлевские куранты закрыли строительными лесами на реставрацию.

"Работы начнутся с четырех циферблатов курантов. Сначала сами стрелки и цифры будут демонтированы, а затем отреставрированы, - пояснили в ФСО. - После всех необходимых работ они будут установлены на свое место".

В пресс-службе ведомства пояснили, что сам механизм курантов не будут трогать, сейчас он полностью в рабочем состоянии.

Спасская башня и часть Кремлевской стены попали во второй этап реставрационных работ. Реставрация циферблатов продлится до весны 2015 года. Примерно в марте-апреле Спасская башня избавится от строительных лесов, добавили в ФСО. Ранее были отреставрированы Угловая Арсенальная и Троицкая башни, а также часть стены вдоль Неглинки до Троицких ворот.

Отметим, что куранты, которые появились на Спасской башне в 1767 году, последний раз реставрировались 15 лет назад.

Напомним, 12 декабря в столице открылся фестиваль "Путешествие в Рождество". На фестивале работают 36 ярмарок во всех округах столицы, 25 - в центре города. У Красной площади появились ярмарки "Волшебный Город Гномов", "Дом Деда Мороза и Снегурочки" и "Двенадцать месяцев". На ярмарках посетители смогут попробовать горячие напитки и сладости, приобрести сувениры и елочные игрушки, различную утварь и многое другое.

У стен Кремля открыли и каток. Работать он будет до середины марта. Цена билета – до 500 рублей. В будни – с 10 до 14 – можно бесплатно покататься со своими коньками.