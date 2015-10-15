В усадьбе "Останкино" воссоздадут обстановку XVIII века

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Масштабные реставрационные работы в усадьбе "Останкино" начнутся в 2016 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В этом году мы заканчиваем противоаварийные работы, заканчиваем проектные работы. И планируем уже в 2016 году приступить к полномасштабным реставрационным работам в Останкинском дворце", – рассказал агентству глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, усадьба "Останкино" – это, в первую очередь, дворец с уникальными деревянными конструкциями.

Реконструкция усадьбы "Останкино" завершится в 2020 году

Реставрация усадьбы "Останкино" может занять от трех до семи лет. На территории комплекса планируется воссоздать обстановку XVIII века. При реставрации объектов будут использовать только аутентичные материалы – кирпич, дерево и штукатурка.

К восстановлению дворца привлекут специалистов из Версаля (Франция) и Сан-Суси (Германия). Концепцию реставрации разработал "Моспроект-2" им. М.В. Посохина. Общая стоимость работ составит 9,6 миллиарда рублей. Ранее территория "Останкино" была увеличена на 5,5 гектара, теперь общая площадь усадьбы составляет 14,5 гектара.