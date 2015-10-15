В усадьбе "Останкино" воссоздадут обстановку XVIII века

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
Масштабные реставрационные работы в усадьбе "Останкино" начнутся в 2016 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В этом году мы заканчиваем противоаварийные работы, заканчиваем проектные работы. И планируем уже в 2016 году приступить к полномасштабным реставрационным работам в Останкинском дворце", – рассказал агентству глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, усадьба "Останкино" – это, в первую очередь, дворец с уникальными деревянными конструкциями.
Ссылки по теме
- Реставрация усадьбы "Останкино" займет от трех до семи лет – Кибовский
- Реставрация усадьбы "Останкино": музейный комплекс, оранжерея и парк
Реставрация усадьбы "Останкино" может занять от трех до семи лет. На территории комплекса планируется воссоздать обстановку XVIII века. При реставрации объектов будут использовать только аутентичные материалы – кирпич, дерево и штукатурка.
К восстановлению дворца привлекут специалистов из Версаля (Франция) и Сан-Суси (Германия). Концепцию реставрации разработал "Моспроект-2" им. М.В. Посохина. Общая стоимость работ составит 9,6 миллиарда рублей. Ранее территория "Останкино" была увеличена на 5,5 гектара, теперь общая площадь усадьбы составляет 14,5 гектара.
До наших дней интерьеры дворца почти в полной мере сохранили свой декор и убранство. Одной из главных достопримечательностей является художественный наборный паркет. Оригинальный облик придает залам обилие резного золоченого дерева.
Многие предметы убранства, в первую очередь разнообразные осветительные приборы и резная мебель, были выполнены по специальным заказам графа Шереметьева и являются органичной частью художественного решения интерьеров.
Останкинский театр был создан по последнему слову европейской театральной техники конца XVIII века и включал механизмы перемены кулис, машины звуковых и световых эффектов и разнообразные подъемные устройства сцены. В машинерии Останкинского театра были применены и оригинальные разработки российских мастеров, не имеющие аналогов в истории театра.
Самой исключительной из них была способность при помощи трансформирующегося пола быстро превращать театральное пространство в бальный зал.