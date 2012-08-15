Реставрация кинотеатра "Художественный" начнется уже в этом году

ИТАР-ТАСС

Столичные власти намерены начать реставрацию кинотеатра "Художественный" до конца 2012 года. Об этом рассказал глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

Как рассказал Капков в эфире радиостанции "Эхо Москвы", власти внесли изменения в план ремонта здания. В частности, будут восстановлены уникальная сцена, оркестровая яма и зрительный зал. Существовавшая ранее проектная документация не предусматривала возвращение кинотеатру первозданного облика.

Кинотеатр "Художественный", расположенный на Арбатской площади, открыл свои двери в 1909 году – тогда он назывался "электротеатром". В 1912-1913 годах здание было перестроено знаменитым архитектором Шехтелем. В настоящее время здание кинотеатра является объектом культурного наследия РФ.