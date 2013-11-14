В Замоскворечье отреставрируют особняк XIX века

Проект строительства квартала Wine House Фото: http://hals-development.ru/

В Замоскворечье отреставрируют историческое здание, построенное в 1889 году архитектором Н. Воскресенским. Работы будут проводиться в рамках реализации проекта строительства жилого квартала Wine House.

Трехэтажный дом общей площадью около 5 тысяч квадратных метров использовался как административно-производственное помещение винного завода российского предпринимателя, "Царского виночерпия", Петра Арсеньевича Смирнова.

В ходе реставрации будет сохранен первоначальный архитектурно-художественный облик здания с воссозданием утраченных деталей.

Проект строительства квартала Wine House

Кирпичные фасады дома характерны для промышленной и фабричной застройки последней четверти XIX века. Их композиция основана на ритмичном сочетании высоких рустованных пилястр в простенках и оконных проемов. По горизонтали контрастно сочетаются гладкий цоколь и пышно декорированный кирпичный венчающий карниз. В уровне цокольного этажа здания сохранилась система перекрытий с парусными сводами на подпружных арках.

После реставрации в историческом здании будут расположены luxury loft апартаменты. Жилые резиденции на верхних этажах будут иметь собственные террасы и настоящие камины.

Проект реставрации особняка

"Вовлечение памятников в современную жизнь города и их функциональная реновация обеспечивают гармоничное развитие мегаполиса. Надеюсь, что совместными усилиями с городом, нам удастся сохранить культурное наследие столицы" – сообщил президент компании "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин, которая занимается реставрацией.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2016 год. Инвестиции в реставрацию дома составят более 700 миллионов рублей.