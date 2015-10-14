Здание "Щуки" в Большом Николопесковском переулке отреставрируют

Фото: wikipedia.org

Здание театрального института имени Щукина по адресу: Большой Николопесковский переулок, владение 15, строение 1 будет отреставрировано. Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК).

"С учетом охранного статуса объекта документация на реставрацию будет согласована с органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке", – отмечается в сообщении на сайте Москомстройинвеста.

Общая площадь здания составляет чуть больше 1 тысячи квадратных метров, оно является объектом культурного наследия. Этот дом неоднократно посещал поэт Александр Пушкин, в с 1836 по 1839 год здесь жил декабрист Михаил Орлов.

Напомним, что в прошлом году театральный институт имени Щукина отметил 100-летний юбилей. Среди выпускников знаменитой "Щуки" – Юрий Яковлев, Владимир Этуш, Александр Ширвиндт, Алла Демидова, Анастасия Вертинская, Евгения Симонова и Максим Суханов.