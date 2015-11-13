Реставрацию усадьбы "Останкино" начнут в следующем году

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Реставрацию усадьбы "Останкино" планируется начать до конца 2016 года, сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, сейчас прорабатывается проект реставрации, весной он должен быть направлен на экспертизу, после чего начнутся работы.

Емельянов добавил, что весь комплекс работ займет около четырех лет. "Это большой проект, и работа здесь предстоит очень серьезная, так что она займет немало времени", – сказал чиновник.

Напомним, реставрация усадьбы "Останкино" может занять от трех до семи лет. На территории комплекса планируется воссоздать обстановку XVIII века. При реставрации объектов будут использовать только аутентичные материалы – кирпич, дерево и штукатурка.

Реконструкция усадьбы "Останкино" завершится в 2020 году

К восстановлению дворца привлекут специалистов из Версаля (Франция) и Сан-Суси (Германия). Концепцию реставрации разработал "Моспроект-2" им. М.В. Посохина.

На территории комплекса построят новый театр – точную копию исторического здания дворца, где будут проводиться концерты. Кроме того, запланирована организация новых выставочных площадей для демонстрации ценных экспонатов усадьбы, павильонов для игр с детьми.

Общая стоимость работ составит 9,6 миллиарда рублей. Ранее территория "Останкино" была увеличена на 5,5 гектара, теперь общая площадь усадьбы составляет 14,5 гектара.