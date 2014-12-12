Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культурное наследие

12 декабря 2014, 15:34

В павильоне "Мясная промышленность" откроют кафе

реставрация ВДНХ павильоны культурное наследие выставочный центр экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: tender.mos.ru

Столичные власти на 10 лет сдадут павильон ВДНХ "Мясная промышленность" под общепит, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента по конкурентной политике. Как уточнили в ведомстве, в павильоне появятся кафе и рестораны, где можно будет заказать горячую домашнюю еду, при этом фастфуда там не будет.

Арендатор отреставрирует фасад здания, стены и дверные проемы, за свой счет проведет электричество, воду и отопление. Согласно договору, трехэтажный павильон, расположенный с северо-восточной стороны от центральной оси парка ВДНХ, нужно отремонтировать в течение двух лет.

Заявки для участия в электронных торгах принимаются до 26 января 2015 года, победитель будет определен 4 февраля. Начальная стоимость годовой аренды 9,3 миллионов рублей.

"Мясная промышленность"

Павильон, который изначально назывался "Главмясо", построили в 1954 году по проекту архитекторов В.М.Лисицына и С.Г.Чернобай.

В советское время в здании торговали колбасами, копченостями и мясными консервами. Летом в кафе на крыше предлагали горячие блюда. На территории выставки было ещё несколько киосков "Главмясо", где продавались горячие сосиски, котлеты и бутерброды. В 1990-е годы торговля в павильоне прекратилась.

Боковые помещения павильона перепланированы в офисы, но центральный зал с лестницей, два больших торгово-ресторанных зала на втором этаже, буфет и деревянная трибуна для торжественных речей сохранились.
Ещё в 90-х у входа в "Главмясо" красовались два гигантских быка. Эти скульптуры до наших дней не сохранились, а вот гигантский бык, укрощаемый атлетичным животноводом, до сих пор украшает крышу павильона.


Напомним, двум павильонам на ВДНХ, более полувека находившихся под "саркофагами", вернут исторический облик. Павильоны №14 "Вычислительная техника" и №15 "Радиоэлектроника и связь" отреставрируют в стиле "сталинский ампир". Кроме того, на главной выставке страны планируют возродить и павильон "Животноводство".

Ссылки по теме

Выставка в этом году отметила 75-летие. В честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть центру историческое название - ВДНХ - и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка – там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений. Треть выставки занимает большая пешеходная зона, в августе там появятся велодорожки и велопарковки.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать