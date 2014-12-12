В павильоне "Мясная промышленность" откроют кафе

Фото: tender.mos.ru

Столичные власти на 10 лет сдадут павильон ВДНХ "Мясная промышленность" под общепит, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента по конкурентной политике. Как уточнили в ведомстве, в павильоне появятся кафе и рестораны, где можно будет заказать горячую домашнюю еду, при этом фастфуда там не будет.

Арендатор отреставрирует фасад здания, стены и дверные проемы, за свой счет проведет электричество, воду и отопление. Согласно договору, трехэтажный павильон, расположенный с северо-восточной стороны от центральной оси парка ВДНХ, нужно отремонтировать в течение двух лет.

Заявки для участия в электронных торгах принимаются до 26 января 2015 года, победитель будет определен 4 февраля. Начальная стоимость годовой аренды 9,3 миллионов рублей.

"Мясная промышленность" Павильон, который изначально назывался "Главмясо", построили в 1954 году по проекту архитекторов В.М.Лисицына и С.Г.Чернобай. Павильон, который изначально назывался "Главмясо", построили в 1954 году по проекту архитекторов В.М.Лисицына и С.Г.Чернобай. В советское время в здании торговали колбасами, копченостями и мясными консервами. Летом в кафе на крыше предлагали горячие блюда. На территории выставки было ещё несколько киосков "Главмясо", где продавались горячие сосиски, котлеты и бутерброды. В 1990-е годы торговля в павильоне прекратилась. Боковые помещения павильона перепланированы в офисы, но центральный зал с лестницей, два больших торгово-ресторанных зала на втором этаже, буфет и деревянная трибуна для торжественных речей сохранились.

Ещё в 90-х у входа в "Главмясо" красовались два гигантских быка. Эти скульптуры до наших дней не сохранились, а вот гигантский бык, укрощаемый атлетичным животноводом, до сих пор украшает крышу павильона.



Напомним, двум павильонам на ВДНХ, более полувека находившихся под "саркофагами", вернут исторический облик. Павильоны №14 "Вычислительная техника" и №15 "Радиоэлектроника и связь" отреставрируют в стиле "сталинский ампир". Кроме того, на главной выставке страны планируют возродить и павильон "Животноводство".

Выставка в этом году отметила 75-летие. В честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть центру историческое название - ВДНХ - и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка – там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений. Треть выставки занимает большая пешеходная зона, в августе там появятся велодорожки и велопарковки.