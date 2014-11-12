В столице пройдет квест по отреставрированным памятникам архитектуры

Фото: M24.ru

Квест "Московская реставрация" пройдет в центре Москвы с 13 по 26 ноября. Участники посетят архитектурные памятники, отреставрированные в этом году, передает корреспондент M24.ru.

Как рассказала журналистам в среду начальник управления популяризации объектов культурного наследия и информационного обеспечения департамента культурного наследия Мария Лялина, организаторы хотят в игровой форме рассказать про конкурс "Московская реставрация". Все объекты квеста - участники конкурса.

Участники квеста пройдут по семи объектам:

Храм Софии

Церковь Михаила и Федора Черниговских

Храм святого Ионна Предтечи под Бором

Палаты XVII-XVIII вв.

Дом Демидова

Ансамбль церкви Всех Скорбящих радости

Третьяковская площадь

Всего на конкурс "Московская реставрация" поступило более 70 заявок от архитектурных фирм. Лялина добавила, что в 2014 году реставрационные работы ведутся на 400 объектах.

Отметим, что данный квест - первый проект подобного рода об объектах культурного наследия. Поучаствовать в квесте может любой желающий. Для этого необходимо собрать команду из 3-5 человек, зарегистрироваться на странице streetadventure.ru и выбрать удобный день для прохождения маршрута.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что власти города наградят 3 декабря лучших столичных реставраторов. Лауреатами конкурса "Московская реставрация - 2014" станут 12 профессионалов.

В этом году заявки на участие в конкурсе начали принимать в августе, а закончили - в сентябре. Основными разделами конкурса стали:

Объекты гражданской архитектуры,

Городские усадьбы,

Объекты промышленной архитектуры,

Объекты культового зодчества,

Объекты садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры,

Объекты монументального искусства,

Объекты археологического наследия.

Отметим, что конкурс "Московская реставрация" проводится с 2011 года. На конкурсе отмечают лучших реставраторов и лучшие выполненные реставрационные проекты.

В прошлом году организаторы получили 71 заявку в разных номинациях по 31 отреставрированному памятнику. За звание лучших в сфере сохранения памятников архитектуры боролись реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные организации, собственники и арендаторы объектов культурного наследия столицы.