Царские палаты в Новодевичьем монастыре отреставрируют к концу октября

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Палаты царевны Марии Алексеевны в Новодевичьем монастыре отреставрируют к концу октября этого года, сообщает Агентство "Москва".

Конкурс на проведение работ был опубликован на столичном портале госзакупок. На реставрацию части ансамбля Новодевичьего монастыря планируют потратить более 66 миллионов рублей. Финансирование предусмотрено за счет федерального бюджета по программе "Культура России".

Заявки от участников конкурса рассмотрят до 9 марта, после чего победители приступят к работе. Им придется отреставрировать и воссоздать наружнюю и внутреннюю покраску, кровлю, металлические и деревянные конструкции, кладку и фундамент.

Ранее m24.ru сообщало, что работы по восстановлению колокольни Новодевичьего монастыря планируется также завершить в этом году. На сегодняшний день уже отреставрированы крест и глава колокольни.

Реставрация должна была завершиться еще в 2015 году, однако из-за пожара, произошедшего 15 марта прошлого года, работы пришлось начинать заново. 9 октября было завершено восстановление креста и главы колокольни.

Глава колокольни воссоздана в прежних габаритах. Все ее несущие элементы сохранены и отреставрированы, при этом увеличена жесткость конструкций. Конструктивные элементы прошли проверку на прочность в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. По шаблонам из архива восстановлен крест. В ходе работ усилены цепи и узлы его крепления, пояснили в пресс-службе.

Для завершения реставрации колокольни осталось доделать работы по восстановлению фасадов, белокаменного декора, кирпичной кладки, отмостки, кровли перехода, лестницы, свода, по консервации и реставрации масляной живописи и фоновых покрасок, а также по установке охранной и пожарной сигнализаций.

Проект реставрации был разработан ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские" с привлечением специалистов Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций им. В.А. Кучеренко.