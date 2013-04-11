Форма поиска по сайту

Новости

11 апреля 2013, 08:23

Культура

На станции "Киевская" завершается реставрация панно

На станции "Киевская" Московского метрополитена завершается реставрация панно "Богдан Хмельницкий", созданного в 1953 году по случаю 300-летия воссоединения России и Украины.

В октябре 2010 года грунтовые воды размыли металлоконструкции, и влага повредила 90% панно. Художники уже целый год трудятся над восстановлением произведения, и их работа уже близка к завершению.

Сначала изображение в полный рост было воссоздано на фанерном макете, а теперь рисунок переносят на стену, используя фанерные фрагменты.

Подрядчики обещают сдать картину уже летом 2013 года. По их словам, этим краскам вода страшна не будет.

реставрация культурное наследие панно

