На станции "Киевская" завершается реставрация панно

На станции "Киевская" Московского метрополитена завершается реставрация панно "Богдан Хмельницкий", созданного в 1953 году по случаю 300-летия воссоединения России и Украины.

В октябре 2010 года грунтовые воды размыли металлоконструкции, и влага повредила 90% панно. Художники уже целый год трудятся над восстановлением произведения, и их работа уже близка к завершению.

Сначала изображение в полный рост было воссоздано на фанерном макете, а теперь рисунок переносят на стену, используя фанерные фрагменты.

Подрядчики обещают сдать картину уже летом 2013 года. По их словам, этим краскам вода страшна не будет.