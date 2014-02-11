Памятник Феликсу Дзержинскому предлагают вернуть на Лубянскую площадь

Памятник Дзержинскому могут вернуть на Лубянскую площадь

В Мосгордуме 11 февраля рассмотрят вопрос о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь, сообщает телеканал "Москва 24". Комиссия по монументальному искусству также обсудит реставрацию памятника.

В настоящее время монумент находится в парке "Музеон", однако уже в 2014 году его могут вернуть на Лубянку.

Феликс Дзержинский - советский государственный деятель, глава ряда наркоматов и основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

Памятник был установлен в 1958 году напротив главного здания КГБ (ныне ФСБ) на Лубянской площади по проекту скульптора Евгения Вучетича. Вес скульптуры без постамента составляет 11 тонн.

22 августа 1991 года после провала ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положение) памятник по решению Московского горсовета (Моссовета) был свергнут с постамента посредством строительного крана.