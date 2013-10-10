Закончилось исследование барельефов стадиона "Динамо"

Фото: m24.ru
Завершены научные исследования шести барельефов советского скульптора Сергея Меркулова, которые более 80 лет украшали фасады трибун стадиона "Динамо". В ходе работ исследователи уточнили материал, из которого изготавливались барельефы, и перспективы их реставрации.
Барельефы, как сообщается, выполнены из двухслойной штукатурки, армированной железной и кованой проволокой. За время существования они, вероятно, не раз подвергались ремонту, а также частичными докомпоновкам. Например, исследователи выяснили, что на лицах персонажей для повышения динамики светотени увеличивали рельефность лепной поверхности.
Как сообщают в институте "Спецпроектреставрация", отдел технологии реставрационных работ которого проводит исследование барельефов, в дальнейшем можно будет отделить более поздние наслоения, найденные на барельефах, от авторского слоя.
Ссылки по теме
- Реконструкция стадиона "Динамо" завершится в 2017 году
- "Динамо" сократило вместимость нового стадиона до 27 тысяч человек
Реставрационные работы могут, по мнению экспертов, столкнуться со сложностями в ходе восполнения утраченной авторской лепки, замененной в 1970-2000-х годах различными вставками. Потребуется проводить дополнительные архивные исследования.
Исследовали считают, что для перемещения барельефов в реставрационные мастерские без необратимых утрат необходимо будет выполнить предварительную подготовку – укрепить их тканью на гипсе или специальным клеем.