Колокольню с кельями Знаменского монастыря отреставрируют в 2017 году

Колокольню с кельями Знаменского монастыря на улице Варварка отреставрируют в 2017 году. Об этом говорится в документах ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации".

В текущем году пройдет укрепление фундамента здания, реставрация цоколя и основного кирпичного здания, стропильной системы и покрытия кровли, интерьеров (стены, декоративные элементы, напольное покрытие), а также реставрация и воссоздание окон и дверей. Кроме того, власти столицы приспособят объект культурного наследия для доступа маломобильным москвичам. В 2018 году на территории колокольни проведут благоустройство, сделают отмостку.

"Здание в значительной мере утратило свою первоначальную планировочную структуру и часть декоративных элементов оформления фасада. Утрачена часть здания с южной стороны постройки. Проведенные предварительные исследования позволяют говорить о возможности восстановления облика памятника в его первоначальном виде на время конец XVIII века", – говорится в материалах.

Знаменский монастырь основан в 1629–1631 годах. Это бывший мужской монастырь. В 1668 году он сильно пострадал от пожара – огонь уничтожил все деревянные строения. Затем здесь был построен каменный Знаменский собор и шатровая колокольня. Однако в 1737 году здание снова получило большие утраты во время грандиозного пожара, охватившего большую часть города. Кроме того, в 1960–1975 годах из-за строительства гостиницы "Россия" окружающие ее многие исторические постройки были ликвидированы, что коснулось и части Знаменского монастыря. Южный корпус келий, примыкающий к колокольне, снесли, так как он мешал строительству пандуса для въезда к входу гостиницы. Одновременно были уничтожены все капитальные каменные строения вдоль южной границы монастыря.

Заложенный властями Москвы год на реставрацию – это минимальное время, за которое можно качественно провести все работы, утверждает экс-глава НИиПИ Генплана Москвы и профессор Московского архитектурного института Сергей Ткаченко.

"Быстрее никак не получится, если соблюдать все необходимые технологии. Такие здания, как колокольня Знаменского монастыря, отличаются одной особенностью: их фундамент может быть уложен в XVI веке, сами строения возведены в XVII, а достраивали их в XIX веке. Это нужно учесть при реставрации", – заметил специалист.

Фундамент здания нельзя укреплять современным раствором, это нужно делать с соблюдением технологий именно того периода, подчеркнул собеседник m24.ru.

Реставрация московских храмов и монастырей, являющихся памятниками архитектуры, осуществляется за счет религиозных общин, благотворителей, а также средств, выделяемых из бюджета Москвы. Правительство города финансирует реставрацию храмов, находящихся в государственной собственности, напрямую в рамках программы "Культура Москвы", либо выделяя субсидии (300 миллионов рублей в год) религиозным организациям, которые сами организуют реставрацию. В 2011–2016 годах реставрационные работы проводились на 69 храмах и монастырях. Кроме того, за это время полностью завершена реставрация 33 памятников церковной архитектуры В феврале власти Москвы выделили субсидии на реставрацию 15 религиозных объектов. Среди них звонница церкви Владимирской Иконы Божией Матери XVIII века в усадьбе Виноградово, церковь Рождества Христова XVII–XIX веков в Варварине, колокольня XIX века и собор XVI века Рождественского монастыря. Реставрация Новоспасского монастыря закончится в этом году.

