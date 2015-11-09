Реставрировать ворота главного входа ВДНХ начнут в 2017 году

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Работы по реставрации ворот главного входа ВДНХ начнутся в 2017 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

По его словам, проект реставрации будет завершен уже в следующем году.

Емельянов также добавил, что реставрация ждет и павильон "Космос", но на работы по этому объекту потребуется больше времени.

"По "Космосу" сейчас готовится концепция. Потому что будет не просто его реставрация, а готовится его приспособление под использование как выставочного павильона", – уточнил он.



Как ранее сообщало m24.ru, в 2017 году на ВДНХ также начнутся работы по реставрации павильона "Украина".

Кроме того, на территории выставочного комплекса появятся восемь новых музеев.

Напомним, в апреле 2014 года ВДНХ объединили с Ботаническим садом РАН и парком "Останкино". Выставка стала самой большой зоной отдыха в городе – почти 540 гектаров. Тем же летом началась реставрация павильонов и превращение их в выставочные площадки. С некоторых из них сняли так называемые "саркофаги" – фальшивые фасады, которыми здания закрыли в 60-е годы в целях борьбы с "архитектурными излишествами сталинизма".

Прежний вид после реставрации вернули фасаду павильона "Вычислительная техника" ("Азербайджанская ССР"). Главным украшением здания является арка над входом. Она оформлена золотыми гроздьями винограда и мозаичным орнаментом.