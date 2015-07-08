Памятник Пушкину на Тверской не будут переносить для реставрации

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Предстоящая реставрация знаменитого памятника Александру Пушкину на одноименной площади в центре столицы не подразумевает его вывоза, заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Памятник Александру Сергеевичу Пушкину ждет большая реставрация, но мы не планируем увозить знаменитый монумент с площади. Мы также не планируем, что памятник будет закрыт навесом, как, например, была им закрыта Спасская башня Кремля", – приводит слова Емельянова корреспондент m24.ru.

Напомним, специалисты департамента культурного наследия провели осмотр монумента и обнаружили на нем повреждения, разрывы звеньев бронзовых цепей, которые окружают памятник. Некоторые элементы при этом были утеряны.

Городские власти до конца 2015 года разработают план реставрации, а сами работы начнутся в 2016-м.

Памятник Пушкину в Москве работы скульптора Александра Опекушина был установлен в Москве в 1880 году.