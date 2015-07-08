Павильон "Украина" на ВДНХ планируют отреставрировать за счет бюджета

Павильон "Украина" на ВДНХ могут отреставрировать за счет городского бюджета. Точных сроков окончания работ пока нет, сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Обсуждается вопрос о реставрации павильона "Украина" и входной группы за счет города. Точных сроков пока нет", – приводит слова Емельянова корреспондент m24.ru.

История вопроса

Павильон №58 «Земледелие» («Украинская ССР»)

До 1964 года — «Украинская ССР». Построен в 1954 году.

В 1937 году на территории строящейся Выставки был возведен временный деревянный павильон Украины по проекту А.А. Тация при участии Н.К. Иванченко.

В конце марта 1939 года, в дни проведения ХVIII съезда ВКП(б), первый секретарь ЦК Компартии Украины Никита Хрущев, посетил только что оконченный павильон республики и остался крайне недоволен. «Украина — житница Советского Союза, а павильон — хуже павильона Москвы!» — возмущался он.

Здание собрались было демонтировать, однако главный инженер ВСХВ С.А. Алексеев предложил обнести его новыми наружными стенами. Фасад был сложен из гипсовых плит, что сделало павильон похожим уже не на украинскую хату, а на кассовый зал Киевского вокзала, спроектированный Д.Н. Чечулиным. Арка входа была выделена венком из гирлянд сочных плодов. Здесь же, в нише, появился витраж, выполненный из блестящей цветной пластмассы, впервые использованной для оформления здания. Со всех сторон павильон украшали золотые колосья.

В 1947 году, после выхода постановления о возобновлении работы ВСХВ, обнаружилось, что многие деревянные строения Выставки подгнили и начали разрушаться. Выходом из этой неприятной ситуации стало решение о возведении ряда новых павильонов. В проект реконструкции попал и павильон «Украинская ССР».

Строительство здания, которым мы можем любоваться сегодня, началось в 1950 году. В ходе строительных работ 1951 года почти все проекты претерпели изменения как эстетической, так и материальной части.

Автором павильона «Украинская ССР», возведенного к открытию ВСХВ 1954 года, стал А.А. Таций при участии В.И. Чуприной и Г.В. Шлаканева. Проект создавался в соответствии с указаниями Хрущева и Министерства сельского хозяйства Украинской ССР.

Изначально экспозиция павильона отображала основные показатели и успехи в области растениеводства, животноводства, механизации и электрификации, науки и культуры Украины. В период ВДНХ СССР в нее вошли также достижения промышленности: металлургической и горной, нефтяной и газовой, химической и коксохимической, машиностроения, электроэнергетики и т.д.

В 1964 году в связи с переходом работы ВДНХ на отраслевой принцип в павильоне была размещена экспозиция «Земледелие». А в 1977-м в рамках экспозиции «В стране единой», посвященной 60-летию Октября, эти площади вновь заняла выставка Украины, повествующая о достижениях республики за шесть десятилетий советской власти. С 1990-х годов неоднократно поднимался вопрос о возрождении в павильоне представительства Украины. Однако до сих пор он остается без ответа. В 1997 году в здании располагался филиал павильона «Культура».

