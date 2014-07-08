Новодевичий монастырь отреставрируют впервые за 100 лет

Новодевичий монастырь. Фото: ИТАР-ТАСС

Летом 2014 года на территории Новодевичьего монастыря начнется комплексная реставрация, которой не было уже 100 лет, об этом во вторник сообщил журналистам митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

"Наши просьбы увенчались успехом, и летом этого года начнется комплексная реставрация, решили начать ее с нашей колокольни", - сказал митрополит. Его слова передает Агентство "Москва".

Он добавил, что именно колокольня находится в аварийном состоянии, параллельно будет восстанавливаться Лопухинский комплекс.

По словам владыки, такой масштабной реставрации в монастыре не было 100 лет.

"Нам хочется восстановить и древний облик того, что создавало комплекс монастыря, но полностью это не удастся сделать, так как у стен монастыря не сохранились церкви, на их месте сейчас построены дома и проходят дороги, но родилась идея построить храм-памятник, Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи при Новодевичьем монастыре", - сообщил он.

Митрополит добавил, что ориентировочная смета на реставрацию составляет около 5 миллиардов рублей, эти средства будут распределяться в течение 4-5 лет.