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Культурное наследие

08 июля 2014, 15:35

Новодевичий монастырь отреставрируют впервые за 100 лет

реставрация Новодевичий монастырь культурное наследие

Новодевичий монастырь. Фото: ИТАР-ТАСС

Летом 2014 года на территории Новодевичьего монастыря начнется комплексная реставрация, которой не было уже 100 лет, об этом во вторник сообщил журналистам митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

"Наши просьбы увенчались успехом, и летом этого года начнется комплексная реставрация, решили начать ее с нашей колокольни", - сказал митрополит. Его слова передает Агентство "Москва".

Он добавил, что именно колокольня находится в аварийном состоянии, параллельно будет восстанавливаться Лопухинский комплекс.

По словам владыки, такой масштабной реставрации в монастыре не было 100 лет.

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"Нам хочется восстановить и древний облик того, что создавало комплекс монастыря, но полностью это не удастся сделать, так как у стен монастыря не сохранились церкви, на их месте сейчас построены дома и проходят дороги, но родилась идея построить храм-памятник, Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи при Новодевичьем монастыре", - сообщил он.

Митрополит добавил, что ориентировочная смета на реставрацию составляет около 5 миллиардов рублей, эти средства будут распределяться в течение 4-5 лет.

История вопроса

Новодевичий православный женский монастырь основан в 1524 году в честь Смоленской иконы Божией Матери.

Монастырь расположен на Девичьем поле в излучине Москвы-реки, близ Лужников, в самом конце исторической Пречистенки (в настоящее время Большой Пироговской улицы). Является одновременно действующим монастырем и филиалом Государственного исторического музея. В 2004 году архитектурный ансамбль монастыря был включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества.

С 2010 года является церковным музеем Московской епархии Русской Православной Церкви.

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