Выставочные залы и магазин сувениров сделают в павильоне "Земледелие" на ВДНХ

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Выставочные залы и магазин сувениров появятся после реставрации в павильоне № 58 "Земледелие" на ВДНХ, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Обновленный павильон сохранит функцию музея. Помимо выставочных залов и магазинов на первом этаже расположится зал для подготовки экспонатов, а на втором и третьем – административные и технические помещения.

Также для посетителей с ограниченными физическими возможностями в павильоне создадут комфортные условия для передвижения.

Работы проведут за счет средств бюджета Москвы.

Реставрация павильона "Земледелие" – один из этапов развития ВДНХ в качестве крупнейшего культурно-выставочного центра и главного общедоступного парка столицы. Выставка достижений народного хозяйства станет главным музейным, выставочным и рекреационным комплексом страны.