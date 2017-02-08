Форма поиска по сайту

08 февраля 2017, 20:07

Культура

Выставочные залы и магазин сувениров сделают в павильоне "Земледелие" на ВДНХ

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Выставочные залы и магазин сувениров появятся после реставрации в павильоне № 58 "Земледелие" на ВДНХ, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Обновленный павильон сохранит функцию музея. Помимо выставочных залов и магазинов на первом этаже расположится зал для подготовки экспонатов, а на втором и третьем – административные и технические помещения.

Также для посетителей с ограниченными физическими возможностями в павильоне создадут комфортные условия для передвижения.

Работы проведут за счет средств бюджета Москвы.

Реставрация павильона "Земледелие" – один из этапов развития ВДНХ в качестве крупнейшего культурно-выставочного центра и главного общедоступного парка столицы. Выставка достижений народного хозяйства станет главным музейным, выставочным и рекреационным комплексом страны.

Павильон "Земледелие" площадью 1,67 тысячи квадратных метров был построен в 1954 году. Он является объектом культурного наследия федерального значения и одним из самых красивых и богато украшенных зданий на территории ВДНХ. При его строительстве была использована уникальная технология конструктивной несущей керамики. Керамические строительные блоки смонтированы в стене фасада один на другом без усиления арматурой. Особенностью павильона является большая башня с изящными украшениями и фасадом, обильно декорированным майоликой, мозаикой, витражами.
