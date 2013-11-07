Стоимость реставрации главных ворот Парка Горького снизится на 14%

Фото: ИТАР-ТАСС

Реставрация главных ворот и прилегающих к ним построек в Парке Горького оказалась дешевле первоначально заявленной стоимости. В ходе экспертизы сумма, которая потребуется для проведения работ, снизилась на 14%, что составляет почти 154,6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

С 2009 года комплекс сооружений главного входа относится к объектам культурного наследия. Ворота были построены в 1955 году архитекторами Георгием Щуко (его авторству принадлежит и главный павильон ВДНХ) и Александром Спасовым. Сейчас часть строений вокруг главных ворот находится в аварийном состоянии. Хуже всего приходится фундаментам и кровле некоторых зданий, оградам и балюстраде Ленинской площади, а также самим воротам.

Согласно плану реставрации, будут воссозданы ранние планировочные решения комплекса. Архитектурный облик здание и внутренние интерьеры здания будут оформлены в стиле 50-х.

"В соответствии с проектом предусмотрена реставрация архитектурного облика фасадов и декоративных элементов: гербов, наличников, гирлянд, венков и других. План организации рельефа парковой площади восстанавливает повышение площади Ленина, что также отвечает первоначальным замыслам проектировщиков", - отметил председатель комитета Игорь Солонников.

Несмотря на то, что комплекс обретет свой первоначальный облик, архитекторы-реставраторы надеются приспособить его под современные нужды. Так, в пропилеях появятся выставочные помещения, а на кровле расположится обзорная площадка. После реставрации здесь появится музей истории парка.

Напомним, в июне на главном входе в Парк Горького установили отреставрированные ворота. Работы проводили опытные специалисты-реставраторы в Санкт-Петербурге.