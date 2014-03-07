Реставрацию Останкинского дворца планируют завершить к 2017 году

Один из залов Останкинского дворца. Фото: ИТАР-ТАСС

Реставрацию Останкинского дворца на территории музея-усадьбы "Останкино" планируют закончить к 2017 году, однако из-за сложности работ процесс может и затянуться, сообщил в пятницу в интервью телеканалу "Москва 24" глава департамента культурного наследия Александр Кибовский.

Ранее он отмечал, что реставрацию этого памятника намечено завершить до 2020 года.

"Там есть технические сложности - дворец деревянный, и там никогда не было системы отопления. Потому мы можем вести здесь все виды работ круглогодично. Предстоит огромная, тяжелая работа, связанная не только с самим процессом реставрации, но и с подготовкой материала для нее... Поэтому еще раз говорю: 2017 год - это в случае если все будет нормально. Это никак не связано с финансированием работ", - указал Кибовский. Деньги на реставрацию дворца предусмотрены в соответствующей городской адресно-инвестиционной программе, добавил он.

На данный момент в "Останкино" завершены все изыскательские работы, готова проектная документация по полноценной научной реставрации. Никаких новых зданий или офисов на территории усадьбы не предполагается, отметил чиновник.

Первое упоминание об усадьбе "Останкино" относится к 1558 году, однако окончательно архитектурный облик этого места сложился на несколько столетий позже. Усадьба связана с именами двух знатных русских родов - князей Черкасских и графов Шереметевых. Все постройки комплекса деревянные. С 1918 по наши дни в усадьбе размещается государственный музей, в котором можно увидеть подлинные интерьеры XVIII века, услышать музыку того времени и оперы из репертуара шереметевского театра.

В ходе восстановительных работ будет создано временное фондохранилище, в которое перенесут предметы обстановки и часть декоративного убранства. Затем будет проведена реставрация дворца, далее - реставрация парка с присоединением к нему территории площадью 5 гектаров и строительство утраченных в XIX веке сооружений - конюшни, оранжереи, флигелей.

Основная работа будет уделена дворцу, который изначально строили как театр. Впервые в российской музейной практике консультантами будут выступать специалисты из таких комплексов, как Версаль и Сан-Суси.