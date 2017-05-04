Вековой дом на улице Большая Грузинская отремонтируют

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Жилой дом 1912 года постройки в Пресненском районе Москвы отремонтируют. Проект работ согласовала Москомэкспертиза, сообщает пресс-служба ведомства.

Кирпичное здание располагается на улице Большая Грузинская, дом № 32, строение 10. Строители проведут фасадные работы, отремонтируют балконы, на крыше обновят защитное ограждение.

На чердаке утеплят перекрытия, заменят входные двери, выполнят огне-биозащитную обработку стропильной системы. В подвале предусмотрен ремонт помещений и лестниц.

Кроме того, произведут замену инженерных коммуникаций: систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления.

Ранее сообщалось, что в Хамовниках отремонтируют многоквартирный дом 1917 года постройки. Кирпичное здание располагается на улице Пречистенка, дом № 33/19, строение 1.