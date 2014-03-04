Архитекторы собрали более 2 тысяч подписей в защиту Шуховской башни

Фото: ИТАР-ТАСС

Свыше 2 тысяч подписей собрали столичные архитекторы в защиту Шуховской башни. Об этом на заседании совета по градостроительному развитию Москвы сообщила замдекана МАРХИ Ольга Суслова.

По ее словам, Союз московских архитекторов планирует отправить открытое письмо Владимиру Путину с просьбой проведения независимого анализа ситуации вокруг башни.

"Слухи о падении Шуховской башни преувеличены. Она как пирамида, ее ось не может отклониться, так как вершина меньше основания. Если у сооружения заменят оригинальные детали, то оно перестанет быть памятником ЮНЕСКО", - цитирует Агентство "Москва" слова Ольги Сусловой.

Она добавила, что необходимо повести элементарные мероприятия по сохранению материалов башни.

Ранее стало известно, что Шуховскую радиобашню планируют демонтировать, реконструировать и перенести на другое место. Однако Министерство культуры выступило против демонтажа Шуховской башни.

Напомним, передать башню на Шаболовке в собственность города решили специалисты Министерства связи и массовых коммуникаций. Шуховская башня использовалась для радиотрансляций с 1922 года, а с 1939-го начала телевещание.

После возведения Останкинской телебашни Шуховская прекратила вещание. С момента постройки башню ни разу не ремонтировали. По оценке специалистов, уже через пять лет сделать это будет невозможно, а сейчас существует опасность обрушения 148-метровой башни.