Старейший трамвайный павильон Москвы отреставрируют

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Старейший трамвайный павильон столицы отреставрируют и сдадут в аренду инвестору, сообщает пресс-служба департамента столицы по конкурентной политике.

Согласно технической документации, на остановке нужно провести реставрационные работы на площади в 39,2 квадратных метра. Сам павильон выполнен из чугуна и дерева.

Эксперты считают, что объект может быть интересен для развития розничной торговли. "Уличная торговля в данной локации востребована. Это гарантирует стабильный трафик у нового собственника. Объем инвестиций в реставрацию объекта будет небольшим, и, скорее всего, работы по реконструкции можно будет завершить достаточно быстро", – считает управляющий партнер компании Praedium Александр Ошурко.

После проведения работ по сохранению памятника архитектуры инвестору могут сдать павильон по льготной ставке – один рубль за квадратный метр. Срок проведения работ не должен превысить пяти лет, договоры аренды планируется заключить на 49 лет.