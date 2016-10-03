Форма поиска по сайту

Новости

03 октября 2016, 13:05

Культура

Суд обязал собственника отреставрировать особняк XVIII века

Фото предоставлено пресс-службой департамента культурного наследия Москвы

Арбитражный суд Москвы обязал собственника особняка по адресу: Раушская набережная, дом 28, отреставрировать здание, сообщает mos.ru. Уточняется, что здание находится в неудовлетворительном и частично аварийном состоянии.

По словам главы департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, жилой дом И.В. Целибеева и М.А. Арсеньтева, признанный объектом культурного наследия в 2012 году, является единственной сохранившейся исторической постройкой от Большого Устьинского моста до Раушской электростанции. К тому же, этот особняк является одним из немногих зданий, переживших пожар 1812 года.

Емельянов уточнил, что его ведомству пришлось обратиться в суд для того, чтобы сохранить здание и принудить его собственника провести реставрацию.

реставрация строительство и реконструкция Раушская набережная

