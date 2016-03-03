Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Фасады гостиницы "Националь" отреставрируют. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Первый этап уже начался – здание на Моховой обновили к весне. Его покрасили и отремонтировали после натурных и технологических исследований слоев отделки. В ближайшие годы реставраторы и ученые начнут восстанавливать многообразный лепной декор", – отмечается в сообщении.

История знаменитой гостиницы

Гостиницу построили в 1901-1903 годах. Изначально она называлась "Национальная". На фасадах было много лепнины с элементами стиля модерн. Не менее пышно были отделаны и обставлены 160 номеров.

Внутри находились последние технические новинки того времени: лифты, телефоны, сейфы, ватерклозеты и ванные. Здесь селились богатые купцы, крупные промышленники, иностранные дипломаты, в разное время тут бывали Федор Шаляпин, Николай Римский-Корсаков и Иван Бунин.

В 1918 гостиницу национализировали и превратили в 1-й Дом Советов. После возвращения столицы в Москву в номерах поселились члены Советского правительства. Здесь жили Дзержинский, Свердлов, Троцкий, Сталин и Коллонтай и даже ненадолго поселились Ленин и Крупская.

Сейчас здание "Националя" – объект культурного наследия федерального значения и с 1972 года охраняется государством. Предыдущую комплексную реставрацию проводили больше 20 лет назад — в 1991–1995 годах.