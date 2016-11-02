Форма поиска по сайту

02 ноября 2016, 12:46

Культура

Дом Наркомфина начнут реставрировать в 2017 году

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Реставрацию Дома Наркомфина на Новинском бульваре планируют начать в 2017 году, рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Разработка концепции работ уже завершена, цитирует главу ведомства РИА Новости.

Реставрацию оплатит собственник здания – ООО "Лига прав".

Ранее сообщалось, что первые работы в здании начнутся в конце 2016 года. При этом власти обещали сохранить жилое назначение дома после реставрации.

Здание изношено на 68 процентов. При этом во время реставрации запрещено менять облик объекта и его объемно-планировочные и конструктивные решения.

Дом Наркомфина – жилой дом-коммуна был построен в 1930 году в стиле конструктивизма по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Он предназначался для работников Народного комиссариата финансов СССР. Является объектом культурного наследия регионального значения.

