На главном здании Музея современной истории России отреставрировали львов

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

На фасаде главного здания Музея современной истории России завершилась реставрация монументальных львов. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Это первая полноценная реставрация за всю двухсотлетнюю историю скульптур, упомянутых еще А.С. Пушкиным в романе "Евгений Онегин". Реставраторам пришлось сначала очищать скульптуры от загрязнений и устранять многочисленные сколы, а затем восстанавливать утраченные фрагменты скульптуры.

Кроме того, за время проведения ремонтно-реставрационных работ, с мая этого года, был восстановлен исторический облик фасада и ограды главного здания, расположенного по адресу: Улица Тверская, дом 21. Также замена кровли и произведен ремонт чердачных и подвальных помещений, установлены новые дубовые двери.

"Москва гид": Центральный музей современной истории России

Специально к окончанию реставрационных работ подготовлена новая подсветка здания и фигур львов, которые ранее не освещались. В дни государственных праздников колонны Музея современной истории России будет украшать иллюминация в цветах государственного флага, которую жители и гости столицы впервые смогут увидеть уже 4 ноября, в День народного единства.

В следующем году планируется начать реставрацию внутренних помещений, по итогам которой в Музее должна увеличиться площадь доступных для посетителей общественных зон, повыситься функциональность входной зоны, которая также должна стать более удобной и открыться часть экспозиции, посвященная новейшей истории России вплоть до 2014 года.

Добавим, что торжественная церемония, посвященная окончанию ремонтно-реставрационных работ монументов львов состоится 3 ноября в 17.00. В ней примут участие министр культуры России Владимир Мединский, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.