В Москве отреставрируют усадьбу Великолеповых на Пятницкой

В столице согласован проект реставрации объекта культурного наследия "Городская усадьба XIX века – Дом, XVIII-XIX веков, – Флигель и службы городской усадьбы XIX века", сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Усадьба находится по адресу: Пятницкая улица, дом 19, строение 1, 2. Комплекс зданий состоит из четырех строений, составленных в блоки и образующих внутренний двор. Старейшее из них возводилось в 1782 году.

В ходе работ будут восстановлены и обновлены кровли, фасады и входные группы. В том числе: лепной и профилированный декор, цветовые решения, металлические элементы ворот и оконных решеток, а также интерьеры помещений.

Будут усилены фундаменты, обустроена гидроизоляция, заменены дефектные плиты перекрытия и стальных балок.

Помимо этого, будут демонтированы деревянные лестницы, их воссоздадут в тех же габаритах в металлическом каркасе. В ходе ремонта также обустроят новую стропильную систему, заменят конструкцию крыши.

Все конструкции стропильной системы, деревянные и стальные перекрытия обработают антисептиками, антикоррозионными и огнезащитными составами.

В ходе реконструкции рабочие также отремонтируют существующий проезд, обустроят тротуар и наружное освещение и проведут работы по благоустройству территории.

Отмечается, что помещения приспособят для столичного департамента культурного наследия. Для них предусмотрены залы для совещаний, служебная зона, архивы, зоны отдыха и инженерно-технических служб.

Реставрация усадьбы займет чуть больше года.

Изначально усадьба принадлежала купцу Иванову и состояла из главного дома, двухэтажного каменного флигеля и корпуса служб во дворе. Однако в 1782 году главный дом был перестроен. Позднее по инициативе новой владелицы усадьбы Великолеповой ансамбль был восстановлен.

В конце прошлого века главный дом, а затем вся усадьба перешли Главному управлению охраны памятников города Москвы, которое провело полный комплекс ремонтно-реставрационных работ.

За прошлый год в Москве отреставрировали более 100 объектов культурного наследия. Реставрацию 51 объекта провели за счет средств частных инвесторов. По многим из них была проведена комплексная реставрация.

В 2016 году планируется реставрировать 117 объектов. Всего в городе находится 7497 объектов культурного наследия.