Здание ГМИИ имени Пушкина реконструируют

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Градостроительно-земельной комиссией Москвы одобрила план реконструкции здания адресу: Волхонка, владение 8-10/2, строение 8, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Планируется комплексная реконструкция и реставрация зданий бывшей городской усадьбы XVIII-ХIХ веков. После окончания работ здесь разместятся научно-исследовательские помещения Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Все планируется реконструировать 437,5 квадратных метров капитальной постройки. Отмечается, что объект находится на территории охранной зоны, поэтому все работы будут соответствовать необходимым регламентам.

Отметим, что за прошлый год в Москве отреставрировали более 100 объектов культурного наследия. Реставрация 51 объекта провели за счет средств частных инвесторов. По многим из них была проведена комплексная реставрация.

В 2016 году планируется реставрировать 117 объектов. Всего в городе находится 7497 объектов культурного наследия.