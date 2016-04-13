Старинное здание склада Боткинской больницы переоборудуют под архивный комплекс

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Здание склада больницы имени Боткина, которое не реставрировали около ста лет, переоборудуют под архивный комплекс. Об этом на публичном обсуждении закупок в рамках "Биржи торгов" сообщил главный инженер ГБУЗ "Медпроект" Андрей Кирьяков, передает Агентство "Москва".

По его словам, работы будут проводиться с сентября по май следующего года. Сейчас завершается разработка проекта реставрации.

"По завершению строительно-монтажных работ на территории объекта будет создан современный архивный комплекс на 961 тысячу единиц хранения", – отметил Кирьяков.

Также на встрече обсуждалось благоустройство территории Центра долечивания и реабилитации детей с онкологическими и неврологическими заболеваниями в парке "Лосиный остров". На проведение этих работ власти города готовы выделить до 110 миллионов рублей.

Отметим, городская клиническая больница имени С.П. Боткина была основана в 1910 году. В настоящее время она является крупнейшим многопрофильным лечебным учреждением столицы.