Фото: m24.ru/ Евгения Смолянская

В этом году набережные Москвы-реки станут площадками фестиваля "Круг света". Соответствующий проект называется "Осенняя волна", заявил журналистам глава департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Москвы Владимир Черников.

"По реке будет курсировать теплоход с проекционным оборудованием и проецировать изображения на гранитные набережные", – передает слова Черникова корреспондент M24.ru.

Черников добавил, что в конце фестиваля зрителей ждет фейерверк на Пушкинской набережной и большое шоу.

Глава ведомства также отметил, что реорганизацию набережных у делового центра "Москва-Сити" и ЗИЛа начнут до 2017 года.

Ранее главный архитектор города Сергей Кузнецов заявил, что в Москве эффективно используется только 60 километров набережных, при этом общая протяженность береговой линии Москвы-реки превышает 200 километров.

Московский международный фестиваль "Круг Света" – ежегодное мероприятие, которое проходит с 2011 года. В рамках фестиваля светодизайнеры используют архитектурное пространство города как объект для мультимедийных и световых инсталляций.

Напомним, в 2014 году фестиваль "Круг света" посетили 6 миллионов зрителей. Красочные представления в день закрытия фестиваля прошли на всех семи площадках форума. Самая технологически сложная из них - в районе Останкино. Сцену на воде строить помогали водолазы, а на телебашне закрепили несколько тонн оборудования без единого болта.