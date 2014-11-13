Департамент жилищной политики войдет в состав департамента имущества

Фото: ТАСС

Столичные власти приняли решение реорганизовать департамент городского имущества Москвы. В его структуру войдет департамент жилищной политики и жилищного фонда столицы, сообщает пресс-служба комплекса по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Департамент городского имущества с обновленными функциями возглавит Владимир Ефимов. Реорганизация департаментов повысит эффективность управления городским имуществом.

"Город имеет в собственности жилые и нежилые помещения в одном объекте недвижимости, который учитывается в единой базе - Реестре собственности города Москвы. До недавнего времени управлением объекта недвижимости занимались два органа власти, что удлиняло процесс реализации принятых решений. Теперь управление городским имуществом – жилым, нежилым, а так же земельными участками, будет сконцентрировано в одном департаменте", – говорится в сообщении.

Объединение департаментов поднимет на новый уровень оказание государственный услуг в имущественной сфере.

При этом отмечается, что все обязательства программы "Жилище" будут выполнены. В частности, продолжится работа по улучшению жилищных условий семей очередников, перерегистрация семей и постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Также сохранится система территориальных приемных департамента жилищной политики и жилищного фонда по оказанию государственных услуг.

Напомним, что в 2013 году были объединены департаменты имущества города Москвы и земельных ресурсов.