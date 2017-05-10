Префекты округов и главы управ встретятся с москвичами в мае

Горожане встретятся с префектами округов и главами управ в середине мая. Об этом сообщается на портале департамента территориальных органов исполнительной власти.

В большинстве районов встречи с главами управ состоятся 17 мая в 19:00. В районе Арбат, Замоскворечье, Соколе, Лианозове, Молжаниновском, Савеловском, Лосиноостровском и Алексеевском районах глава управы обсудит с жителями итоги проведения общегородских работ по благоустройству. В Хамовниках и Якиманке темой встречи станет озеленение территории района и содержание зеленых насаждений.

В Тверском, Ховрине и Алтуфьевском районах жители поговорят с властями о досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе летом. В Восточном Дегунине глава управы обсудит с горожанами организацию летнего отдыха детей и подростков.

В районе Аэропорт, Басманном, Красносельском, Пресненском, Бескудниковском, Войковском, Таганском, Головинском, Дмитровском, Левобережном, Тимирязевском и Хорошевском районах, Западном Дегунине и Коптеве обсудят формирование программы сноса пятиэтажек и переселения в новые дома. В Ростокине и Бабушкинском районе темой встречи станет реновация микрорайонов с пятиэтажными жилыми домами.

В районе Беговой с жителями обсудят работу районной комиссии по делам несовершеннолетних. В Мещанском с властями можно будет поговорить про состояние и работу предприятий потребительского рынка и услуг.

Встреча с префектами в ЦАО пройдет 15 мая в 19:00. Власти обсудят с москвичами формирование программы реновации жилых кварталов в центре столицы. В САО с префектом можно будет встретиться 18, 24 и 31 мая. В СВАО встречи пройдут 17 и 24 мая, в ВАО – 18 и 24 мая, в ЮВАО и ЮЗАО – 17, 24 и 31 мая, в ЮАО – 17, 22 и 31 мая, в ЗАО и Зеленограде и ТиНАО – 24 мая, на северо-западе – 17 и 24 мая.

Встречи будут начинаться в 19:00. На них обсудят проекты реновации жилых кварталов на территории районов. В Зеленограде власти узнают мнение горожан о состоянии торговли в округе и реализации требований по размещению объектов мелкорозничной торговли. В ТиНАО темой встречи станет социально-экономическое развитие Троицка.



