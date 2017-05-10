Префекты округов и главы управ встретятся с москвичами в мае

Горожане встретятся с префектами округов и главами управ в середине мая. Об этом сообщается на портале департамента территориальных органов исполнительной власти.
В большинстве районов встречи с главами управ состоятся 17 мая в 19:00. В районе Арбат, Замоскворечье, Соколе, Лианозове, Молжаниновском, Савеловском, Лосиноостровском и Алексеевском районах глава управы обсудит с жителями итоги проведения общегородских работ по благоустройству. В Хамовниках и Якиманке темой встречи станет озеленение территории района и содержание зеленых насаждений.
В Тверском, Ховрине и Алтуфьевском районах жители поговорят с властями о досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе летом. В Восточном Дегунине глава управы обсудит с горожанами организацию летнего отдыха детей и подростков.
В районе Аэропорт, Басманном, Красносельском, Пресненском, Бескудниковском, Войковском, Таганском, Головинском, Дмитровском, Левобережном, Тимирязевском и Хорошевском районах, Западном Дегунине и Коптеве обсудят формирование программы сноса пятиэтажек и переселения в новые дома. В Ростокине и Бабушкинском районе темой встречи станет реновация микрорайонов с пятиэтажными жилыми домами.
В районе Беговой с жителями обсудят работу районной комиссии по делам несовершеннолетних. В Мещанском с властями можно будет поговорить про состояние и работу предприятий потребительского рынка и услуг.
Встреча с префектами в ЦАО пройдет 15 мая в 19:00. Власти обсудят с москвичами формирование программы реновации жилых кварталов в центре столицы. В САО с префектом можно будет встретиться 18, 24 и 31 мая. В СВАО встречи пройдут 17 и 24 мая, в ВАО – 18 и 24 мая, в ЮВАО и ЮЗАО – 17, 24 и 31 мая, в ЮАО – 17, 22 и 31 мая, в ЗАО и Зеленограде и ТиНАО – 24 мая, на северо-западе – 17 и 24 мая.
Встречи будут начинаться в 19:00. На них обсудят проекты реновации жилых кварталов на территории районов. В Зеленограде власти узнают мнение горожан о состоянии торговли в округе и реализации требований по размещению объектов мелкорозничной торговли. В ТиНАО темой встречи станет социально-экономическое развитие Троицка.
История вопроса7 февраля муниципальные образования Москвы обратились к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность продления программы сноса пятиэтажек. Вопрос был поднят из-за того, что при ремонте домов возникли трудности. Пятиэтажки 1960-х годов постройки имеют конструктивные особенности, которые не позволяют провести капитальный ремонт без создания для жителей дискомфорта.
16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения этого ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.
22 февраля Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным порекомендовал мэру снести все хрущевки в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.
Проект реновации жилфонда в Москве предусматривает расселение и снос пятиэтажных домов 1950–1960 годов постройки. В столице уже начали искать новые площадки для строительства домов под программу сноса хрущевок. Жильцов переселят в дома, которые находятся в том же самом или соседнем районе. Горожанам предоставят квартиры равнозначные по размеру или с увеличенной площадью.
В программу реновации могут войти до 7,9 тысячи пятиэтажек общей площадью 25,1 миллиона квадратных метров. В этих домах на сегодняшний день проживает до 1,6 миллиона москвичей.
20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался.
При этом, второе чтение решили провести 15 июля – уже после того, как появятся результаты голосования москвичей. По словам Сергея Собянина, новые поправки предусматривают сохранение прав и тех жильцов, которые брали такие квартиры в ипотеку – при переезде в новые дома, все их условия и обязательства будут сохранены, а банкам запретят требовать единовременную выплату задолженности.
Альтернативу предоставят и владельцам нежилых помещений – им предложат получить равнозначное помещение или денежную компенсацию в размере рыночной стоимости объекта. Всего в программу реновации ветхого жилья в столице могут войти до 7,9 тысячи пятиэтажек площадью более 25 миллионов квадратных метров. На данный момент в них проживают порядка 1,6 миллиона москвичей.