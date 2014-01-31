Переезд на 18-м км перегона Солнечная - Внуково закроют 3-7 февраля

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение автомобилей через железнодорожный переезд на 18-м километре перегона Солнечная - Внуково Киевского направления будет закрыто из-за ремонтных работ, сообщает в пятницу пресс-служба Московской железной дороги, дочерней компании РЖД.

"Во время "технологических окон" железнодорожники будут проводить разборку плит переездного настила и вести работы по смене дефектных железобетонных шпал, выправке путей и замене элементов рельсовых скреплений", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать с 3 по 7 февраля с 22.00 до 5.00.

Перегон находится вблизи платформы Переделкино.