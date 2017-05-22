Какие улицы перекроют в Москве из-за ремонта и праздничных мероприятий

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Несколько улиц перекроют в Москве из-за ремонтных работ и праздничных мероприятий, следует из материалов информационного центра транспортного комплекса столицы.

24 мая в связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры полностью перекроют Ильинку от Красной площади до Рыбного переулка.

Фото: ЦОДД

Ограничат движение транспорта на Березовой аллее из-за прокладки инженерных сетей к центру водного спорта "Динамо".

С 22 мая по 10 июля от владения 5 до дома 16А оставят по одной полосе в оба направления. С 10 июля по 25 августа от дома 16А до владения 29 также будут доступны лишь по полосе.

Фото: ЦОДД

С 22 мая по 7 августа из-за переустройства инженерных сетей в районе Политехнического музея ограничат движение на Старой площади. Здесь перекроют одну полосу от Новой площади до Славянской площади.

Фото: ЦОДД

В связи со строительством Кожуховской линии метро полностью перекрыли с перепуском движения Салтыковскую улицу на пересечении с улицей Дмитриевского. Ограничения будут действовать с 20 мая 2017 года по 31 января 2018 года.

Фото: ЦОДД

В связи с реконструкцией железнодорожного переезда в Печатниках перекроют несколько улиц.

С 15 мая по 30 июня по одной полосе ограничат на:



2-м Южнопортовом проезде от дома 14/22, строение 3 до дома 18, строение 1;

2-м Южнопортовом проезде от дома 14/22, строение 3 до дома 33, строение 1;

Южнопортовой улице от дома 40 до владения 46.